Cathay Pacific meldet Junizahlen
24.07.2026 PS
Cathay Pacific konnte im Juni 2026 insgesamt 2,583 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 12,3 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Juni 2025 um sechs Prozent auf 12,233 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 10,690 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 87,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,8 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 9,3 Prozent auf 144,773 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 60,4 Prozent, was einem Plus von 1,9 Prozentpunkten entspricht.