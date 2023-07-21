Cathay Pacific meldet Junizahlen
Cathay Pacific konnte im Juni 2023 insgesamt 1,549 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juni 2019 waren es noch gut drei Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Juni insgesamt 1,549 Millionen Passagiere, im Juni 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise nur knapp 150.000 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juni 2022 um 379 Prozent auf 7,036 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 528 Prozent auf 6,172 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei 87,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 20,7 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 6,4 Prozent auf 111,210 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 61,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 6,7 Prozentpunkten gleichkommt.