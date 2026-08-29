Cathay Pacific meldet Julizahlen
29.08.2026 PS
Cathay Pacific konnte im Juli 2026 insgesamt 2,714 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von neun Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2025 um 10,7 Prozent auf 12,873 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 6,6 Prozent auf 11,227 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 87,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 1,3 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 6,1 Prozent auf 148,638 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 59,2 Prozent, was einem Plus von 0,9 Prozentpunkten entspricht.