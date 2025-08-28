Cathay Pacific meldet Julizahlen
28.08.2025 PS
Cathay Pacific konnte im Juli 2025 insgesamt 2,489 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 23,9 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2024 um 29,6 Prozent auf 12,256 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 30,3 Prozent auf 10,533 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 85,9 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,4 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 10,5 Prozent auf 140,156 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 58,2 Prozent, was einem Rückgang von 0,1 Prozentpunkten entspricht.