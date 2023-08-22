Cathay Pacific meldet Julizahlen
Cathay Pacific konnte im Juli 2023 insgesamt 1,744 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Juli 2019 waren es noch gut drei Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Juli insgesamt 1,744 Millionen Passagiere, im Juli 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise nur knapp 220 Tausend Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem Juli 2022 um 328 Prozent auf 7,804 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 421 Prozent auf 6,967 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei 89,3 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 16 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 14,9 Prozent auf 115,729Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 59,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 11,2 Prozentpunkten gleichkommt.