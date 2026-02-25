Cathay Pacific meldet Januarzahlen
Cathay Pacific konnte im Januar 2026 insgesamt 2,622 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 11,5 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Januar 2026 um 14,3 Prozent auf 12,877 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 12,3 Prozent auf 10,934 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 84,9 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,5 Prozentpunkte abgeschwächt.
Die transportierte Fracht hat sich um fünf Prozent auf 137,143 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 54,9 Prozent, was einem Rückgang von 1,3 Prozentpunkten entspricht.
Das Berichtsjahr 2025 bei Cathay Pacific
Im vergangenen Jahr konnte Cathay Pacific insgesamt 28,871 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 26,5 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde im Jahr 2025 um 25,8 Prozent auf 140,681 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage stieg um 28,9 Prozent auf 119,875 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung erreichte übers Jahr 2025 gesehen durchschnittlich 85,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von zwei Prozentpunkten.
Im Jahr 2025 transportierte Cathay Pacific 1,676 Millionen Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.