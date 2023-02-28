Cathay Pacific meldet Januarzahlen
Cathay Pacific konnte im Januar 2023 leicht mehr als eine Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Januar 2020 waren es noch knapp 3 Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Januar insgesamt 1,032 Millionen Passagiere, im Januar 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise lediglich 24.699 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem Januar 2022 von 288,521 Millionen Sitzplatzkilometer auf 5,242 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich von 116,402 Millionen Sitzplatzkilometer auf 4,548 Milliarden Sitzplatzkilometer ebenfalls stark verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei hohen 86,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 46,4 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 28,1 Prozent auf 95,139 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 62,2 Prozent, was einer Verschlechterung von 14,4 Prozentpunkten gleichkommt.
Das Jahr 2022 bei Cathay Pacific
Im Berichtsjahr 2022 konnte Cathay Pacific insgesamt 2,804 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 35,233 Millionen Passagiere.