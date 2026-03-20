Cathay Pacific meldet Februarzahlen

Airbus A330neo Cathay Pacific (Foto: Airbus)

Cathay Pacific konnte im Februar 2026 insgesamt 2,558 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 24,3 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Februar 2025 um 14,3 Prozent auf 11,804 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 19,6 Prozent auf 10,106 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 85,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,7 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 6,5 Prozent auf 127,442 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 58,8 Prozent, was einem Plus von 1,0 Prozentpunkten entspricht.

Das Berichtsjahr 2025 bei Cathay Pacific

Im vergangenen Jahr konnte Cathay Pacific insgesamt 28,871 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 26,5 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde im Jahr 2025 um 25,8 Prozent auf 140,681 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage stieg um 28,9 Prozent auf 119,875 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung erreichte übers Jahr 2025 gesehen durchschnittlich 85,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von zwei Prozentpunkten.

Im Jahr 2025 transportierte Cathay Pacific 1,676 Millionen Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.