Cathay Pacific meldet Februarzahlen
Cathay Pacific konnte im Februar 2023 insgesamt 1,115 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Februar 2019 waren es noch knapp 3 Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Februar insgesamt 1,115 Millionen Passagiere, im Februar 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise lediglich 31.253 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem Februar 2022 von 208 Millionen Sitzplatzkilometer auf 5,534 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich von 99 Millionen Sitzplatzkilometer auf 4,773 Milliarden Sitzplatzkilometer stark verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei hohen 86,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 38,6 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 59,6 Prozent auf 103,932 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 66,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 13,7 Prozentpunkten gleichkommt.
Das Jahr 2022 bei Cathay Pacific
Im Berichtsjahr 2022 konnte Cathay Pacific insgesamt 2,804 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 35,233 Millionen Passagiere.