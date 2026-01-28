Cathay Pacific meldet Dezemberzahlen
Cathay Pacific konnte im Dezember 2025 insgesamt 2,740 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 26,5 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem Dezember 2024 um 23,3 Prozent auf 13,029 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 24,1 Prozent auf 11,124 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 85,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 0,6 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um sechs Prozent auf 152,175 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 58,4 Prozent, was einem Rückgang von drei Prozentpunkten entspricht.
Das Berichtsjahr 2025 bei Cathay Pacific
Im vergangenen Jahr konnte Cathay Pacific insgesamt 28,871 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 26,5 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde im Jahr 2025 um 25,8 Prozent auf 140,681 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage stieg um 28,9 Prozent auf 119,875 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung erreichte übers Jahr 2025 gesehen durchschnittlich 85,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von zwei Prozentpunkten.
Im Jahr 2025 transportierte Cathay Pacific 1,676 Millionen Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.