Cathay Pacific meldet Dezemberzahlen
Cathay Pacific konnte im Dezember 2022 mehr als 800 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Dezember 2019 waren es noch knapp 3 Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im Dezember 2022 insgesamt 801,088 Tausend Passagiere, das waren immerhin schon achtmal so viele wie im Vorjahresdezember. Das Angebot wurde verglichen mit dem Dezember 2021 um 183,5 Prozent auf 4,448 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 545 Prozent auf 3,704 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 83,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 46,7 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 21 Prozent auf 106,471 Tausend Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 67,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 16,9 Prozentpunkten gleichkommt.
Im Berichtsjahr 2022 konnte Cathay Pacific insgesamt 2,804 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 35,233 Millionen Passagiere.