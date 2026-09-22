Cathay Pacific meldet Augustzahlen
22.09.2026 RK
Cathay Pacific konnte im August 2026 insgesamt 2,827 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 5,4 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2025 um 3,4 Prozent auf 13,199 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 11,513 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 87,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,5 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 8,6 Prozent auf 151,904 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 57,4 Prozent, was einem Plus von 0,9 Prozentpunkten entspricht.