Cathay Pacific meldet Augustzahlen
26.09.2025 PS
Cathay Pacific konnte im August 2025 insgesamt 2,682 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 29,6 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2024 um 32,2 Prozent auf 12,770 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 23,4 Prozent auf 10,534 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 86,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,6 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 12,5 Prozent auf 139,821 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 56,4 Prozent, was einem Rückgang von 0,6 Prozentpunkten entspricht.