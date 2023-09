Cathay Pacific meldet Augustzahlen

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im August 2023 insgesamt 1,784 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es wegen Corona nur 254 Tausend Passagiere.

Die besseren Passagierzahlen bei Cathay Pacific sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Fluggesellschaft aus Hongkong vor der Coronakrise im August 2019 noch drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüßen konnte. Die Zahlen bei Cathay Pacific sind also immer noch meilenweit von den Vorkrisenwerten entfernt. Doch auch Cathay Pacific erholt sich langsam von der Krise, im August 2023 frequentierten mit 1,784 Millionen Passagieren gut sechsmal so viele wie im Vorjahresaugust die Flugzeuge der Airline aus Fernost. Das Angebot wurde verglichen mit dem August 2022 um 245 Prozent auf 8,061 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 343 Prozent auf 7,095 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei 88,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 19,4 Prozentpunkte verbessert.

Die transportierte Fracht hat sich um 11,5 Prozent auf 116,919Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 58,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 8,2 Prozentpunkten entspricht.