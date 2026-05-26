Cathay Pacific meldet Aprilzahlen
26.05.2026 PS
Cathay Pacific konnte im April 2026 insgesamt 2,765 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einer Verbesserung von 16,5 Prozent.
Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2025 um 15,4 Prozent auf 12,668 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Nachfrage hat sich um 17,8 Prozent auf 11,170 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 88,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,8 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 8,2 Prozent auf 144,341 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 58,2 Prozent, was einem Minus von 0,1 Prozentpunkten entspricht.