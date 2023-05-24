Cathay Pacific meldet Aprilzahlen
Cathay Pacific konnte im April 2023 insgesamt 1,381 Million Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im April 2019 waren es noch drei Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen im April insgesamt 1,381 Millionen Passagiere, im April 2022 konnte Cathay wegen der Coronakrise knapp 100.000 Passagiere transportieren. Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2022 um 1.900 Prozent auf 6,337 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3.100 Prozent auf 5,508 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag wieder bei 86,9 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 31 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht hat sich um 18,4 Prozent auf 109,372 Tausend Tonnen verbessert. Die Frachtauslastung lag bei 63,6 Prozent, was einer Verschlechterung von 16,6 Prozentpunkten gleichkommt.