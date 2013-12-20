Cathay Pacific kauft Boeing 777X

Auch Cathay Pacific hat sich für die neue Boeing 777X entschieden, die Fluggesellschaft aus Hongkong hat bei Boeing 21 Maschinen dieses Typs in Auftrag gegeben.

Laut Aussagen von Cathay Pacific entspricht der neu vergebene Auftrag über einundzwanzig Boeing 777-9X einem Wert von 7,48 Milliarde US Dollar. Für Cathay Pacific drängte sich diese Entscheidung auf, die Airline gehört zu einem der ganz grossen Boeing 777 Betreibern, momentan fliegen bei Cathay 51 Boeing 777 Verkehrsflugzeuge. Die neuen Jets sollen zwischen 2021 und 2024 an Cathay Pacific ausgeliefert werden, angetrieben werden die zweimotorigen Grossraumflugzeuge durch je zwei modernste GE9X von General Electric.