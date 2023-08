Cathay Pacific kürzt Zuschläge

Cathay Pacific Airways Ltd will ihre Ticketzuschläge um 45% senken.

Hong Kongs grösste Airline reagiert damit auf die stark gefallenen Treibstoffpreise. Auf Kurzstrecken werden die Gebühren auf US$ 14 pro Weg gesenkt, auf Langstreckenflügen zahlt man nur noch US$ 64,36 statt US$ 107,3. Cathay Pacific folgt damit dem Beispiel von Singapore Airlines und Japan Airlines Corp., die als Erste ihre Gebühren reduzierten, als der Preis für Rohöl um 63% vom Höchststand im Juli zurückging. Das Öl liegt heute bei US$ 67.95 pro Barrel.