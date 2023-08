Cathay Pacific fliegt Gewinn ein

Die Cathay Pacific Gruppe verzeichnete 2011 einen anteiligen Gewinn von 5,501 Mrd. HK$ (539,9 Mio. €). Im Vergleich dazu lag der Jahresgewinn in 2010 bei einem Rekordgewinn von 14,048 Mrd. HK$ (1,378 Mrd. €).

Die Ergebnisse 2010 enthielten 3,033 Mrd. HK$ (297,7 Mio. €) an einmaligen Posten – Gewinne aus dem Verkauf der Beteiligungen an Hong Kong Air Cargo Terminals Limited und Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited sowie durch die fiktive Veräußerung von Anteilen an Air China. Bereinigt um diese Posten verringerte sich der anteilige Gewinn in 2011 um 5,514 Mrd. HK$ (541 Mio. €) oder 50,1 Prozent im Vergleich zu 2010. Der Jahresumsatz erhöhte sich 2011 um 9,9 Prozent auf 98,406 Mrd. HK$ (9,657 Mrd. €). Der Gewinn pro Aktie sank um 60,9Prozent auf 139,8 HK Cents. 2011 wurde das Kerngeschäft der Cathay Pacific Gruppe durch die Instabilität und Unsicherheiten in den weltweit wichtigsten Wirtschaftsmärkten wesentlich beeinträchtigt. Das Passagiergeschäft von Cathay Pacific und Dragonair hat sich relativ gut gehalten, vor allem durch die starke Nachfrage nach Reisen in den Premiumklassen. Dagegen reduzierte sich das Frachtgeschäft aufgrund einer deutlich geringeren Nachfrage aus den beiden wichtigsten Exportmärkten Hong Kong und China. Christopher Pratt, Cathay Pacific Chairman, sagte: „2011 sahen wir uns einer Reihe von großen Herausforderungen gegenüber und wir befinden uns noch immer in einem schwierigen Umfeld, besonders was unser Frachtgeschäft angeht. Trotzdem hält die Cathay Pacific Gruppe an einer klaren strategischen Ausrichtung fest und arbeitet an zahlreichen Initiativen, die unsere Airlines stärken und unseren Kunden ein besseres Reiseerlebnis bieten. Zum Beispiel werden wir 2012 insgesamt 19 neue Flugzeuge in Betrieb nehmen; wir führen die neue Premium Economy Class und neue Economy Class Sitze für Langstreckenflüge ein und setzen die Markteinführung unserer neuen ausgezeichneten Business Class fort; wir verbessern unser Loungeangebot und bauen eines der weltweit modernsten Frachtterminals in Hong Kong, das Anfang 2013 eröffnet werden soll. Für Dragonair werden wir dieses Jahr zusätzliche Flugzeuge einsetzen, neue Produkte einführen sowie neue Reiseziele in den Flugplan aufnehmen. All dies wird die Konnektivität verbessern und die Position Hong Kongs als eines der weltweit führenden Luftfahrt-Drehkreuze unterstützen.“ Treibstoff ist der größte einzelne Kostenfaktor für die Cathay Pacific Gruppe. Die dauerhaft hohen Treibstoffpreise hatten große Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse im Jahr 2011. Ungeachtet der Auswirkungen von Treibstoffpreissicherungen stiegen die Brutto-Treibstoffkosten der Unternehmensgruppe 2011 um 12,455 Mrd. HK$ (1,222 Mrd. €) (oder 44,1 Prozent). Dieser Anstieg spiegelt sowohl die höheren Treibstoffpreise als auch die Tatsache wider, dass mehr Flüge durchgeführt wurden. Das Risiko in Zusammenhang mit Treibstoffpreisänderungen richtig einzuschätzen und zu steuern, behält weiterhin hohe Priorität: deswegen betreibt die Cathay Pacific Gruppe ein aktives Treibstoffpreissicherungs-Programm. 2011 konnte durch entsprechende Sicherungsaktivitäten ein Gewinn von 1,813 Mrd. HK$ (177,9 Mio. €) erzielt werden, mit zusätzlichen unrealisierten Mark-to-Market-Gewinnen von 436 Mio. HK$ (42,8 Mio. €) in den Rücklagen am 31. Dezember 2011. Der Passagierumsatz 2011 belief sich auf 67,778 Mrd. HK$ (6,651 Mrd. €), einer Steigerung von 14,2 Prozent gegenüber 2010. Die Kapazität stieg um 9,2Prozent. Beide Airlines beförderten gemeinsam insgesamt 27,6 Millionen Passagiere, 2,9Prozent mehr als im Vorjahr, die Auslastung verschlechterte sich allerdings um 3 Prozentpunkte. Der Ertrag stieg um 8,7Prozent auf 66,5 HK Cents. Einige relativ starke Währungen, in denen Cathay Pacific Einnahmen erzielt, leisteten einen positiven Beitrag. Die Nachfrage nach Reisen in den Premiumklassen blieb 2011 stabil. Die anhaltende Nachfrage nach Business Class Sitzen auf Kurzstreckenflügen spiegelt dabei die relativ starke, asiatische Wirtschaft wider. Die Auslastung in der Economy Class blieb generell hoch, besonders auf nordamerikanischen und südostasiatischen Routen. Dennoch reduzierte sich der Ertrag in der Economy Class auf Langstreckenflügen. Naturkatastropen in Japan und Thailand beeinträchtigten das Geschäft zusätzlich. Cathay Pacific hat ihr Netzwerk in 2011 weiter ausgebaut und zwei neue Routen aufgenommen – Abu Dhabi und Chicago – sowie Frequenzen auf anderen Strecken erhöht. Das Frachtgeschäft der Cathay Pacific Gruppe hat sich im ersten Quartal 2011 zufriedenstellend entwickelt. Ab April jedoch ist die Nachfrage aus den beiden wichtigsten Märkten, Hong Kong und China, deutlich zurück gegangen und blieb für das restliche Jahr schwach. Der Frachtumsatz stieg 2011 um 0,3 Prozent auf 25,980 Mrd. HK$ (2,549 Mrd. €) im Vergleich zu 2010. Der Ertrag erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 2,42 HK$. Die Kapazität verbesserte sich um 6,9Prozent. Die Auslastung sank jedoch um 8,5 Prozentpunkte auf 67,2Prozent. Die Kapazität wurde der Nachfrage entsprechend angepasst. 2011 startete Cathay Pacific zudem Frachtservices nach Bengaluru in Indien, Chongqing und Chengdu in Westchina sowie Zaragoza in Spanien. Cathay Pacific