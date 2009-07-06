Cathay Pacific Airline des Jahres für KLIA

Cathay Pacific ist an den vierten KLIA Awards 2008 zur besten ausländischen Airline im nordöstlichen Asien gekürt worden.

Der KLIA Award wurde 2006 von Malaysia Airports Holdings eingeführt und bewertet in 15 Kategorien alle Airlines und Dienstleistungsbetriebe am Kuala Lumpur International Airport (KLIA).Cathay Pacific erhält dieses Mal die Auszeichnung zur besten ausländischen Airline. Country Managerin Katherine Lo äusserte sich sehr erfreut über die Wertschätzung und sagte, dies sei ein guter Indikator für die Leistungen der Airline auf dem malaiischen Markt.

Link: Cathay Pacific