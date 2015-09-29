Cathay Pacific übernimmt siebzigste Boeing 777
29.09.2015 PS
Boeing hat am 28. September 2015 die Übergabe der siebzigsten Boeing 777 an Cathay Pacific bekannt gegeben.
Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine Boeing 777-300ER, es ist mitunter die letzte Maschine aus einer Bestellung über dreiundfünfzig Boeing 777-300ER. Die 777 Flotte bei Cathay Pacific setzt sich aus dreiundfünfzig Boeing 777-300ER, zwölf Boeing 777-300 und fünf Boeing 777-200 zusammen. Cathay hat die erste Boeing 777-300ER im September 2007 übernommen.
Die Airline aus Hongkong hat auch einundzwanzig Boeing 777-9 bestellt.