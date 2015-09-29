Cathay Pacific übernimmt siebzigste Boeing 777

Cathay Pacific 70th Boeing 777 (Foto: Boeing)

Boeing hat am 28. September 2015 die Übergabe der siebzigsten Boeing 777 an Cathay Pacific bekannt gegeben.

Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine Boeing 777-300ER, es ist mitunter die letzte Maschine aus einer Bestellung über dreiundfünfzig Boeing 777-300ER. Die 777 Flotte bei Cathay Pacific setzt sich aus dreiundfünfzig Boeing 777-300ER, zwölf Boeing 777-300 und fünf Boeing 777-200 zusammen. Cathay hat die erste Boeing 777-300ER im September 2007 übernommen.

Die Airline aus Hongkong hat auch einundzwanzig Boeing 777-9 bestellt.