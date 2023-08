Cathay Pacific übernimmt Boeing 747-8F

Nach Cargolux ist Cathay Pacific der zweite Abnehmer des neuen Jumbo Frachters, die Maschine konnte am 31. Oktober 2011 übernommen werden.

Nach dem Abnahmedebakel beim Boeing 747-8F, das durch Querelen im Verwaltungsrat von Cargolux verursacht wurde, konnte nun ein glücklicher Jumbo Kunde ihren ersten 747-8F Vollfrachter in Seattle übernehmen. Cathay Pacific konnte gestern, den 31. Oktober 2011, ihren ersten Boeing 747-8F Vollfrachter abholen und hat ihn vom Paine Field direkt nach Hongkong überflogen, wo er in den nächsten Tagen den regulären Frachtdienst aufnehmen wird. Cathay Pacific hat bei Boeing zehn neue Jumbo Frachter in Auftrag gegeben.