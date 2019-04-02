Cathay A350 in Zürich gelandet

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Seit dem 31. März 2019 setzt Cathay Pacific auf der Strecke Zürich-Hongkong den Airbus A350-1000 ein. Es ist das erste Flugzeug dieses Typs am Flughafen Zürich.

Am Sonntag ist am Flughafen Zürich erstmals ein Airbus A350-1000 – das neue Flaggschiff der Flotte von Cathay Pacific Airlines– gelandet. Chris van den Hooven, Country Manager Switzerland bei Cathay Pacific, zeigte sich am offiziellen Willkommensanlass am Montag, 1. April höchst erfreut, dass die Linie Zürich-Hongkong als eine der ersten Strecken ausgewählt wurde, die mit dem neuen Aushängeschild der Langstreckenflotte der in Hongkong beheimateten Fluggesellschaft bedient wird: «Wir können bereits jetzt sagen, dass das Produkt bei den Schweizern sehr gut ankommt – mit den Vorausbuchungen für die nächsten Monate sind wir sehr zufrieden.»

Der A350 gilt als besonders leiser Flugzeugtyp und ist auch im Verbrauch um 25 Prozent sparsamer als andere Maschinentypen seiner Klasse. Im neuen Flaggschiff der modernen Flotte von Cathay Pacific finden insgesamt 334 Passagiere Platz. Die Sitzkonfiguration besteht aus 46 Sitzen in der Business Class (1-2-1 Bestuhlung), 32 Sitzen in der Premium Economy Class (2-4-2) und 256 Sitzen in der Economy Class (3-3-3).

Die bei den Schweizern sehr beliebte Premium Economy Class wurde mit neuen Annehmlichkeiten ausgestattet. Ferner dürfen sich die Passagiere von Cathay Pacific in allen drei Klassen des Airbus A350 über ein komplett neues Inflight-Entertainment-System freuen. Sämtliche Sitze sind mit modernsten HD-Touchscreens ausgestattet und bieten eine noch größere Auswahl an Filmen, Live-Nachrichten und Musik.

Eine ruhige Kabine sowie die Verbesserungen bei Kabinendruck und Luftfeuchtigkeit sorgen für mehr Entspannung und helfen, den Jetlag zu reduzieren. Panoramafenster, LED-Stimmungsbeleuchtung und große Gepäckfächer bieten in allen Klassen ein angenehmes Raumgefühl.

Cathay Pacific