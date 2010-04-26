Cathay übernimmt Jubiläums Boeing 777

Cathay Pacific konnte bei Boeing ihr 75. Boeing Flugzeug, das direkt bei dem Hersteller gekauft wurde, übernehmen.

Cathay Pacific konnte bei Boeing ihr 75. Flugzeug, das direkt bei dem Hersteller gekauft wurde, übernehmen.

Bei der 75. Maschine handelt es sich um eine Boeing 777-300ER. Nach Aussagen des Chefs Flugoperation von Cathay Pacific ist die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Hongkong sehr zufrieden mit der Boeing 777 und deren Leistungen. Mit der neuen Auslieferung stockt Cathay ihre Flotte auf 34 Boeing 777 Maschinen auf. Cathay Pacific ist auch eine grosse Betreiberin der Boeing 747-400, von denen sie insgesamt 48 im Passagier- und Frachtdienst hat, in den nächsten Jahren werden zehn neue Boeing 747-8F Vollfrachter zur Flotte stossen.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen in den USA stabilisieren sich. Airbus A330-200F zugelassen. Aero Friedrichshafen voller Erfolg. Eurofighter sehr zuverlässig. F-35B landet vertikal.