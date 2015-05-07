Cathay übernimmt 50ste Boeing 777-300ER

50th Boeing 777-300ER Cathay Pacific (Foto: Boeing)

Boeing hat am 30. April 2015 im Werk Everett anlässlich einer Feier die fünfzigste Boeing 777-300ER an Cathay Pacific übergeben.

Die Fluggesellschaft aus Hongkong konnte Ende April ihre fünfzigste Boeing 777-300ER einflotten, in diesem Jahr wird Cathay noch drei weitere Maschinen dieses Typs übernehmen können. Cathay betreibt momentan insgesamt 67 Boeing 777, 50 Boeing 777-300ER, 12 Boeing 777-300 und 5 Boeing 777-200. Cathay ist auch ein Erstkunde beim Boeing 777X Programm und hat hier 21 Boeing 777-9X bestellt.