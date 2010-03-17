Cathay: Cabin Crew erwägt Streik

Die FlugbegleiterInnen der Cathay Pacific Airlines ziehen einen Streik als letztes Druckmittel gegen eine drohende Gesetzesänderung in Betracht.

Seit gestern müssen alle Flight Attendants mindestens 70 Arbeitsstunden pro Monat vorweisen, bevor sie mit ihren Arbeitskollegen die Flüge tauschen können. Die neue Richtlinie verunmöglicht es, dass einzelne Mitarbeiter Überstunden machen können und damit mehr verdienen. Bislang war es allem Angestellten erlaubt gewesen, weniger als 70 Stunden im Monat zu arbeiten und dennoch einen minimalen Lohn zu erhalten, während die, die Überstunden machten, auch zusätzliche Gehaltsauszahlung erhielten.



