Casperflights.com mit Sonderangebot

Als Leser von FliegerWeb.com können sie das Sonderangebot vom Flight Tracker casperflights.com nutzen.

Ein Abonnement für drei Monate bei casperflights.com kostet für unsere Leser nur 10 € anstelle von 16,50 Euro. Casperflights.com, kurz als CASPER bezeichnet, bietet eine attraktive Möglichkeit, um Flugzeuge in unserem Luftraum über Europa zu betrachten. Momentan sind auf CASPER rund 20 Flughäfen und deren Lufträume verfügbar. Die Entwickler von CASPER arbeiten jedoch täglich an der Verbesserung und Erweiterung des Angebotes. Das Team von CASPER strebt die Abdeckung des gesamten Luftraums über Europa an. Staunen sie über die flüssigen Flugzeug Bewegungen auf ihrem Bildschirm, den Fotos von jedem Flugzeug das getrackt wird und die Möglichkeit Flugzeugbewegungen bis zu Vier Stunden zurück zu betrachten.

Liebe Leser, Sie können sich mit folgenden Angaben zu dem Vorzugspreis bei CASPER anmelden.

Rabatt Gutschein Code: FlyCasperEUR