Caribbean übernimmt ATR 72-600

Caribbean Airlines konnte in Toulouse ihr erstes ATR 72-600 Verkehrsflugzeug übernehmen, die Fluggesellschaft aus der Karibik hat neun dieser Maschinen gekauft.

Der Auftrag wurde bei der Unterzeichnung im September 2010 mit einem Wert von 200 Millionen US Dollar beziffert, die Airline will mit den neuen ATR 72-600 ihre älteren Bombardier Q300 Turbopropeller Maschinen ersetzen und ihr Angebot weiter ausbauen. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine zeitgemäße Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt neu Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.