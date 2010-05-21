Cargolux mietet Kapazitäten ein

Die Frachtfluggesellschaft aus Luxemburg wird ab Oktober 2010 einen Boeing 747-400F Vollfrachter von World Airways einmieten.

Der Vertrag beginnt im Oktober 2010 und wurde bis Juni 2011 abgeschlossen. Der Frachtjumbo von World Airways wird von Cargolux eingemietet, um die zunehmende Nachfrage nach Luftfracht abzudecken und die Einführung des neuen Frachtjumbos Boeing 747-8F zu überbrücken, da diese während der Einführungsperiode zusätzliches Cockpit Personal binden wird. Cargolux erwartet den ersten „Dash 8“ Frachtjumbo noch im laufenden Jahr. Die luxemburgische Airline ist der acht grösste Luftfrachttransporteur und betreibt 15 Boeing 747-400F Vollfrachter.