Cargolux kann Boeing 747-8 im September übernehmen

Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux kann ihren ersten Boeing 747-8F Vollfrachter am 19. September 2011 übernehmen.

Die erste 747-8F trägt die Immatrikulation LX-VCB und wurde auf den Namen „City of Esch sur Alzette“ getauft, das ist die zweitgrösste Stadt in Luxemburg. Die zweite Maschine mit der Kennung LX-VCD wird am 21. September übernommen und wurde auf den Namen „City of Luxembourg“ getauft. Die dritte Maschine LX-VCC, „City of Ettelbruck“ wird noch im Oktober 2011 an den Erstkunden Cargolux übergeben. Die Boeing 747-8F kann mit 134 Tonnen Fracht rund sechzehn Prozent mehr laden als die Boeing 747-400F und dies zu den praktisch gleichen Betriebskosten wie das Vorgängermodell.





