Cargolux in neuer Abhängigkeit

Cargolux hat die Erstübernahme ihrer beiden Boeing 747-8F verweigert und entblösste damit ihre neue Abhängigkeit von Grossaktionär Qatar Airways.

Im Sommer 2011 hat Qatar Airways bei der erfolgreichen Frachtfluggesellschaft Cargolux einen Kapitalanteil von 35 Prozent übernommen, jetzt bereiten die Scheichs dem luxemburgischen Traditionsunternehmen erste Kopfschmerzen. In Peinlichkeiten ist diese Übernahmeverweigerung des 747-8F Frachters nicht zu übertreffen, ein paar Tage vor der offiziellen Abnahmezeremonie bemängelt die Führungsriege aus dem Verwaltungsrat von Cargolux, dass der neue Vollfrachter den Anforderungen nicht genüge und deshalb nicht übernommen werden könne. Cargolux scheint nach dem Einsitz von Qatar Airways grössere Führungsschwächen zu haben und unterstreicht mit diesem Abnahmedebakel unsere Annahme. An der Qualität des neuen Boeing 747-8F Vollfrachters kann es nicht liegen, selbstverständlich müssen Boeing und der Triebwerkhersteller General Electric an der Performance- Verfeinerungen weiter feilen, damit die versprochenen Leistungswerte vollständig erfüllt werden können. Die Spezialisten von Cargolux haben das Boeing 747-8F Programm aufmerksam begleitet und mussten mit diesen Performance Shortcomes bestens vertraut gewesen sein. Für Cargolux bleibt zu hoffen, dass ihr Hauptsitz in näherer Zukunft nicht nach Doha verschoben wird, um den Transportarm von Qatar Airways weiter zu stärken.