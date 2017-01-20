Cargolux hat GDP Audit erneut bestanden

Cargolux Boeing 747 (Foto: Cargolux)

Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux hat das GDP(Good Distribution Practise)-Erneuerungsaudit erfolgreich absolviert.

Das GDP-Zertifikat bestätigt, dass das Managementsystem des Unternehmens die Anforderungen der EU-Richtlinie ‚Guidelines on Good Distribution Practise of Medicinal Products for Human Use‘ sowie die WHO-Leitlinien erfüllt. Darüber hinaus erkennt die GDP-Zertifizierung Cargolux‘ Betrieb einer spezialisierten Frachterflotte vom Typ Boeing 747 mit vier unabhängigen Temperaturzonen sowie das qualifizierte Team von Kühlketten-Experten, die erfahren in einem temperaturgeführten, kontrollierten Handling mit medizinischen Gütern sind, an.

"Cargolux ist stolz darauf, dass sein Managementsystem erfolgreich auf Grundlage der Anforderungen der EU-Richtlinie ‚GDP Guidelines of 05 November 2013 on Good Distribution Practise of Medicinal Products for Human Use (2013/C 343/01)‘ geprüft wurde", sagt Franco Nanna, Director Global Logistics bei Cargolux und Chairman der Time and Temperature Task Force der IATA. "Wir müssen jederzeit auf einer Mikroebene nachweisen können, dass wir die stetig wachsenden Anforderungen der globalen Lieferkette im Gesundheitsmarkt angemessen und transparent regeln. Die erneute GDP-Zertifizierung unterstreicht das große Engagement von Cargolux für einen sicheren und sachgerechten Transport von hochwertigen, temperaturempfindlichen Produkten des Gesundheitswesens im weltweiten Netzwerk der Airline. Auch wird dadurch der kontinuierliche Einsatz für Servicequalität des Unternehmens, der sehr von Kunden und Partnern gleichermaßen geschätzt wird, anerkannt."

Cargolux wurde weltweit als erste Fluggesellschaft im Januar 2014 GDP-zertifiziert und bestätigte damit die Einhaltung der GDP-/WHO-Anforderungen der EU sowie das Engagement für ein gleichbleibendes Qualitätsmanagement über den gesamten Transportprozess. Auch das Hub von Cargolux am Flughafen Luxemburg ist GDP-zertifiziert.

Cargolux