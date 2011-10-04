Cargolux übernimmt Boeing 747-8F

Cargolux hat gestern in einem Pressekommunikee bekannt gegeben, dass die neuen Boeing 747-8 Vollfrachter nun doch akzeptiert würden.

Die ersten beiden Boeing 747-8 Vollfrachter werden voraussichtlich am 12. Oktober 2011 an den Frachtspezialisten aus Luxemburg übergeben. Zuerst muss jedoch noch der Verwaltungsrat den Segen dazu geben, das Treffen dieser Herren ist für den 7. Oktober 2011 geplant. Der Druck seitens Flugoperation wird wohl höher gelastet haben, als die Querelen zwischen der Führungsriege des Ausschussrates von Cargolux und Boeing. Über die Performance shortfalls des neuen Vollfrachters wusste das Führungsteam von Cargolux nicht erst seit Mitte September Bescheid.

Video: Erstflug Boeing 747-8 Cargolux LX-VCB