Cargojet und LOT Polish Airlines arbeiten zusammen

Die kanadische Fluggesellschaft Cargojet arbeitet ab dem siebten November mit LOT Polish Airlines über ein Wet-Lease-Agreement zusammen.

Ab dem siebten November wird jeden Samstag eine Boeing 767-200ERF einen Transatlantikflug von Hamilton International nach Katowice-Pyrzowice Airport durchführen. Dieser Flug kommt wegen eines Wet-Lease-Agreements zwischen der kanadischen Cargo-Airline und LOT zustande. Wet-Lease-Agreements werden in der Airlinebranche oft abgeschlossen, weil sie beispielsweise einer Airline die Möglichkeit bieten eine Flugroute durch eine eingemietete Airline abzudecken. Diese Abkommen dauern mindestens einen Monat und höchstens zwei Jahre. Die B767-200ERF wird die einzige direkte Flugroute zwischen Nord-Amerika und Polen bedienen. Die Lage des polnischen Flughafens ist strategisch günstig, weil von dort aus die Fracht komfortabel nach Ost- und Zentral-Europa verteilt werden kann. Innerhalb Kanadas wird die Fracht von Cargojet transportiert, spezielle Abkommen erlauben LOT den Transport ausserhalb von Kanada.