Cargo Verkehr in Hong Kong im Abwärtstrend

Der Cargo Verkehr auf Hong Kongs Flughafen ist im Februar um fast 20 Prozent zurückgegangen.

Hong Kong International Airport sagte, sie habe im letzten Monat 198.000 Tonnen Cargo Volumen abgefertigt, 19,7 Prozent weniger als im Februar 2008. Dieser Rückgang ist umso negativer, als das chinesische Neujahr Fest dieses Jahr früher gelegen war als 2008 und die Produktionsbetriebe ihren Betrieb im Februar bereits wieder aufgenommen hatten. Hong Kong meldete auch eine Abnahme der Passagierzahlen um 13,7 Prozent auf 3,4 Millionen. In den letzten Monaten hat die Airline vermehrt zweistellige Rückläufe beim Cargo Volumen verbuchen müssen, da die grossen, westlichen Käufer Chinesischer Handelsware ihre Bestellungen angesichts der Weltwirtschaftslage zurückgestuft haben. CEO des Flughafens in Hong Kong rechnet denn auch nicht mit einer baldigen Änderung des Abwärtstrends.