Cargo Flugverkehr in den USA hat zugenommen

Gemäss Berichten hat der Cargo Flugverkehr der US Fluggesellschaften im Januar die grösste Zunahme seit August 2006 erfahren.

Der inländische Cargo Verkehr wies den grössten Gewinn seit Mai letzten Jahres aus, ATA meldete 1 Million tarifliche Tonnenkilometer (Revenue Ton Mile: RTM) auf allen Cargo Airlines, eine Zunahme von 3.1% im Vergleich zum Januar letzten Jahres. Im Jahresabschluss 2007 fielen die tariflichen Tonnekilometer jedoch um 0.1%. Der Trans-Atlantik Verkehr konnte 10.3% zulegen und kam auf 484.000, Trans-Pazifische stieg ebenfalls um 9.4% auf 545.000. Lediglich der Cargo Verkehr mit Südamerika fiel von 104.00 auf 100.000 RTM. Ein weiteres Indiz für die Zunahme des Cargo Verkehrs war der Bericht der Air France-KLM, die diesbezügliche für Februar ein Wachstum von 7.8% meldete, mit besonders guten Zahlen im Trans-Atlantik Geschäft, die um 11.9% gestiegen waren.