Cargo Center für den Flughafen Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg bekommt eine neue Logistikhalle, mit dem Cargo Center3 stärkt der Flughafen seine Frachtkompetenzen.

Start frei für das dritte Cargo Center (CCN 3) am Airport Nürnberg! Das Bauvorhaben wurde an die Firma GOLDBECK Ost GmbH vergeben, die bereits das Parkhaus P4 errichtet hat. Hauptnutzer wird die CHI NUE Cargo Handling GmbH.

Die neue Logistikhalle entsteht in unmittelbarer Nähe zum Flughafenkreisverkehr und zählt damit zu den ersten Gebäuden, die man bei der Fahrt zum Airport sieht. Die Halle soll Ende 2027 in Betrieb gehen. Das CCN 3 wird über eine Halle mit einer Fläche von rund 4.600 Quadratmetern sowie Büroflächen von rund 1.600 Quadratmetern verfügen.

Um den städtebaulichen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde ein rechteckiger Baukörper mit elf Metern Höhe entworfen. Die Fassade wird mit sogenannten Sandwich-Paneelen ausgestattet, die farblich zwischen Büro- und Logistikbereich unterscheidet. Im südlichen Hof sind zehn Lkw-Überladebrücken vorgesehen, im nördlichen vier Frachttore.

Verlässliche Partnerschaften

„Durch das Cargo Center 3 wird der Flughafen als Logistikstandort weiter gestärkt und bedarfsgerecht ausgebaut“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Mit der CHI haben wir einen starken und verlässlichen Partner für die künftige Nutzung gefunden.“ Gute Zusammenarbeit und kompetente Lösungsansätze erwartet Dr. Hupe auch vom Generalübernehmer GOLDBECK.

GOLDBECK-Niederlassungsleiter Ringo Haritz sagt: „Wir freuen uns, erneut Teil eines zukunftsweisenden Projekts am Flughafen Nürnberg zu sein. Mit dem CCN 3 realisieren wir ein funktionales und architektonisch ansprechendes Gebäude, das exakt auf die Bedürfnisse der Logistikbranche zugeschnitten ist. Durch unsere serielle Bauweise können wir nicht nur eine hohe Bauqualität in kurzer Zeit gewährleisten, sondern auch eine besonders wirtschaftliche Umsetzung für unseren Auftraggeber sicherstellen.“

Gitta Mir-Ali, Head of Real Estate and Legal Affairs, freut sich: „Das Cargo Center 3 und die langfristige Vermietung an die CHI NUE Cargo Handling GmbH stärken die Partnerschaft zwischen dem Flughafen Nürnberg und der CHI-Gruppe weiter.“ Umut Kapsir, Geschäftsführer der CHI-NUE Cargo Handling GmbH, ergänzt: „Die CHI-Gruppe hat ihren Hauptsitz am Standort Frankfurt Flughafen und bewirtschaftet am Nürnberger Flughafen heute bereits eine Lagerfläche von ca. 8.000 Quadratmetern. Wir freuen uns, dass das Cargo Center 3 uns die Möglichkeit geben wird, am Standort NUE weiter zu wachsen.“

Langjährige Cargo-Erfahrung

Der Airport Nürnberg entwickelt sich seit Jahrzehnten zu einem bedeutenden Logistikstandort. Bereits 1987 wurde mit dem ersten Cargo Center (CCN 1) ein wichtiger Grundstein gelegt. Die steigende Nachfrage führte 2003 zur Eröffnung des CCN 2, das die Logistik- und Büroflächen am Standort verdoppelte. Heute werden in den beiden bestehenden Cargo Centern jährlich rund 85.000 Tonnen Luftfracht über den Nürnberger Flughafen abgewickelt. Der Standort hat sich damit als stabiles und verlässliches Logistikzentrum etabliert.

Die anhaltend positive Entwicklung im Logistiksektor sorgt für eine kontinuierlich hohe Nachfrage nach zusätzlichen Flächen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wird nun die Erweiterung des Cargo-Bereichs durch das CCN 3 vorangetrieben. Möglich wird dies durch den Abriss eines Cateringgebäudes der LSG-Group, die am Standort nicht mehr aktiv ist.

Flughafen Nürnberg