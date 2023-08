Capital Lease Aviation kauft weitere Fokker 100

Die Finanzgesellschaft aus Singapore kauft eine weitere Fokker 100 und besitzt nun bereits fünf solcher Linienflugzeuge.

Capital Lease Aviation Plc aus Singapore erstand die Fokker 100 für 6,4 Millionen US Dollar und vermietet sie nun für monatlich 106 Millionen Dollar weiter an Sky West in Australien. Die Unternehmung für Flugzeugleasing- Geschäfte hat nun fünf Fokker 100 in ihrem Portefeuille, die sie alle mit eigenen Mitteln finanziert hat.