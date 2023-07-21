Cabo Verde übernimmt Boeing 737-8

Cabo Verde Airlines Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

Cabo Verde Airlines hat am Donnerstag, den 20. Juli 2023, ihre erste Boeing 737 MAX 8 übernommen, die Maschine wurde am Hauptsitz in Praia feierlich eingeflottet.

Bei Cabo Verde Airlines handelt es sich um die nationale Fluggesellschaft der Kapverdischen Inseln. Die Fluggesellschaft wurde im Jahr 1958 gegründet und hat während ihrer langen und bewegten Geschichte die unterschiedlichsten Flugzeugtypen geflogen. Momentan steht neben der neuen Boeing 737 MAX 8 eine Boeing 737-700 im Einsatz bei der Fluggesellschaft. Bedient werden mit den Flugzeugen ab Praia und Sal hauptsächlich Ziele in Südamerika und Afrika. Mit der Boeing 737 MAX 8 wird es nun auch wieder möglich europäische und US-amerikanische Ziele anzusteuern, diese Strecken wurden während der Corona Pandemie nur noch marginal bedient.

"Dies ist ein bedeutender Moment für Cabo Verde Airlines. Mit der Boeing 737-8 bauen wir unsere Flotte weiter auf das Niveau vor der Pandemie aus", sagte Sara Pires, CEO und Präsidentin von Cabo Verde Airlines. "Die Auslieferung eines Flugzeugs mit den Möglichkeiten der 737-8 ermöglicht es uns, die wachsende Nachfrage nach Reisen in unser Inselreich am Schnittpunkt von vier Kontinenten zu befriedigen."

Cabo Verde Airlines verbindet vier Kontinente mit Nonstop-Flügen von ihren Drehkreuzen in Praia und Sal. Die 737-8 ist Teil der neuen "Take-off"-Relaunch-Strategie der Fluggesellschaft. Ziel ist es, die Flotte zu erneuern und das Streckennetz auf Strecken zu erweitern, die nach der Pandemie bereits bedient wurden.