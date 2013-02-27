CSeries mit Triebwerk

Bombardier hat erste Fotos mit einem Testflugzeug mit angebauten Prat & Whitney PW1500G Triebwerken veröffentlicht.

Der kanadische Flugzeugbauer will den ersten fertig gestellten Prototypen am 7. März 2013 der Öffentlichkeit vorstellen. Kürzlich wurden Fotos mit dem fast fertigen Flight Test Vehicle FTV1 wurden auf Twitter veröffentlicht. Bombardier will damit den Fortschritt bei der Endfertigung dokumentieren, der Erstflug ist für Mitte dieses Jahres geplant.Bombardier will das Zulassungsprogramm mit fünf Testflugzeugen bestreiten. Für das Flugtestprogramm schlägt der Flugzeugbauer aus Kanada rund 2.400 Stunden an. FTV1 (Flight Test Vehicle 1) soll Mitte Jahr zum Jungfernflug abheben. FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimiten bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen, FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden und FTV3 soll die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren. FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen und FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an. Der erste Jet aus der Endfertigung ist die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet. FTV6 und FTV7 sind bereits die grösseren CS300 Jets welche voraussichtlich im nächsten Jahr in die Flugerprobung gehen werden. Die CSeries werden eine Sitzplatzkapazität von 100 bis 149 Passagieren haben.