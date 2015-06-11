CSeries kommt in Swiss Bemalung nach Paris

Bombardier CSeries FTV5 Swiss (Foto: Bombardier)

Bombardier wird mit einem CSeries Prototypen in den Swiss Farben an die Paris Air Show kommen.

Bei dem CS100 in der Swiss Bemalung handelt es sich um den Prototypen Flight Test Vehicle 5 (FTV5), diese Maschine ist bereits mit einer kompletten Kabineneinrichtung ausgerüstet. Bombardier wird neben dem CS100 auch einen CS300 nach Paris schicken. Das erste Flugzeug in den Swiss Farben hat Bombardier über Twitter öffentlich gemacht.

Die Flugzeuge im CSeries Flugtestprogramm

FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimitationen bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen.

FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden.

FTV3 wird die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren.

FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen.

FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an.

Der erste Jet aus der Endfertigung war die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet.

FTV7 und FTV8 sind bereits die größeren CS300 Jets, welche im Februar mit dem Jungfernflug von FTV7 die Flugerprobung aufgenommen haben.