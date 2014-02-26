CSeries dritter Prototyp kurz vor Erstflug

Während der Singapore Airshow informierten die Programmverantwortlichen der CSeries auch über den Fortschritt im Flugtestprogramm, der dritte Prototyp soll kurz vor dem ersten Testflug stehen.

Bei Bombardier gibt man sich scheinbar zufrieden mit dem Fortschritt im Flugtestprogramm der CSeries, über die erreichten Flugstunden der beiden Prototypen wollte jedoch niemand Stellung nehmen. Bestätigt wurde lediglich, dass der Flight Test Vehicle 3 (FTV3) kurz vor dem ersten Flug steht. Bereits Mitte Februar absolvierte FTV3 erste Probeläufe mit dem Hilfstriebwerk (APU) und der beiden PW1524G-Triebwerke von Pratt & Whitney. Die CSeries ist wie praktisch jedes neue Flugzeugprogramm stark verzögert, die erste Indienststellung des CS100 ist für die zweite Jahreshälfte 2015 geplant.FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimitationen bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen. FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden. FTV3 wird die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren. FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen. FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an. Der erste Jet aus der Endfertigung war die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet. FTV6 und FTV7 sind bereits die größeren CS300 Jets welche später in die Flugerprobung gehen werden.