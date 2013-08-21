CSeries absolviert Rolltests

Das neue Verkehrsflugzeug von Bombardier wird schon bald abheben, der Flugzeugbauer aus Kanada veröffentlichte Bilder von den ersten Rolltests.

Nach dem Airbus A350 Erstflug vom 14. Juni 2013 kann man sich in den nächsten Wochen auf ein weiteres Highlight in der Verkehrsfliegerei freuen, den Jungfernflug des ersten Airliners aus der CSeries. Auftakt für das Flugtestprogramm bildeten die ersten Rollversuche. Die Rolltests fanden am 16. August 2013 auf dem Werksflughafen in Mirabel, Montreal statt. Für die CSeries Verkehrsflugzeuge liegen bei Bombardier 177 Bestellungen vor, das sind relativ wenig Aufträge, um sich in diesem Markt in Zukunft gegen den Hauptkonkurrenten Embraer durchsetzen zu können.