CSeries Rollout für Delta

Airbus A220-100 Delta Airlines (Foto: Airbus)

Am 14. September 2018 gab Airbus bekannt, dass der erste A220 für Delta Airlines im Bombardier Endmontagewerk Mirabelle, Québec den Lackierhangar verlassen konnte.

Airbus hat die CSeries von Bombardier übernommen und die Namensgebung auf Airbus A220 geändert. Der erste Airbus A220-100 in den Farben von Delta Air Lines wurde letzte Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Airbus A220-100 mit der Kennung N101DU soll im Herbst 2018 seinen Erstflug absolvieren und anschließend an Delta übergeben werden. Delta Airlines hat bei Bombardier insgesamt 75 A220 bestellt und wird das erste Flugzeug anfangs 2019 in Verkehr setzen.