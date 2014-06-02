CSeries Flugtestprogramm unterbrochen

Nach einem Triebwerkausfall an Flight Test Vehicle 1 (FTV1) musste das Flugtestprogramm bei der CSeries vorübergehend unterbrochen werden.

Am 29. Mai 2014 ereignete sich im Bombardier Werk Mirabel während Wartungstests an FTV1 ein Triebwerkausfall. Die CSeries werden durch die neusten PW1500G Geared Turbofans von Pratt & Whitney angetrieben. Der Triebwerkhersteller muss nun zusammen mit Bombardier und der involvierten Zulassungsbehörde genau abklären, warum es zu dem Zwischenfall mit dem modernen Antrieb gekommen ist. Der Triebwerkausfall führte zu Schäden am Triebwerk und an dem Flugzeug. Das PW1500G musste für nähere Abklärungen abmontiert werden. Bombardier spricht von einem leichten Schaden am Flugzeug, der behoben werden kann, wie es beim Triebwerk aussieht, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Laut Aussagen von Bombardier wird aus Sicherheitsgründen das Flugtestprogramm erst wieder aufgenommen, wenn die Ursache des Triebwerkausfalls vollständig aufgeklärt ist. Bombardier hofft jedoch, dass es nicht zu einer weiteren Programmverzögerung kommt. Momentan stehen bei dem kanadischen Flugzeugbauer vier Flugzeuge im Flugtestprogramm, erst am 19. Mai hat FTV4 den Erstflug absolviert.FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimitationen bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen. FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden. FTV3 wird die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren. FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen. FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an. Der erste Jet aus der Endfertigung war die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet.

FTV6 und FTV7 sind bereits die größeren CS300 Jets welche später in die Flugerprobung gehen werden.