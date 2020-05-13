COVID-19 Tests am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Beim Airport Medical Center (AMC) am Flughafen Stuttgart sind ab jetzt kostenpflichtige Tests auf das Corona-Virus möglich.

Das Angebot steht Passagieren und anderen Interessenten offen, die Kosten müssen selbst übernommen werden. Eine telefonische Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Mit einem Abstrich auf SARS-COV-2 lässt sich eine aktuelle Infektion feststellen, mit einer Blutentnahme für Antikörper kann eine bereits überwundene Infektion nachgewiesen werden. Die Kosten für die Untersuchung liegen bei ca. 170 Euro für einen Abstrich bzw. bei knapp 60 Euro für die Untersuchung auf Antikörper.

Bei einem Besuch am Flughafen ist die jüngste Rechtsverordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu beachten. Danach sind in Flughafengebäuden ab dem 11. Mai 2020 Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Die Anweisung gilt für alle Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr.

Flughafen Stuttgart