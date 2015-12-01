COMAC liefert ersten ARJ21 aus

ARJ21-700 (Foto: COMAC)

Am Sonntag, den 29. November 2015, konnte der chinesische Flugzeugbauer das erste ARJ21-700 Verkehrsflugzeug an Chengdu Airlines übergeben.

Für COMAC war es ein großer Tag, nach jahrelanger Verzögerung konnte am Sonntag das erste ARJ21 Kundenflugzeug an eine chinesische Fluggesellschaft übergeben werden. Das ARJ21 Programm wurde in China im Jahr 2002 gestartet, die erste Maschine hätte ursprünglich bereits 2007 ausgeliefert werden sollen. Nach ersten langen Verzögerungen erfolgte der Erstflug dann am 28. November 2008. COMAC setzte für die Boden- und Flugerprobung sechs Flugzeuge ein, zusammen haben sie bis zur Zulassung im Dezember 2014 bei 2.942 Flügen insgesamt 5.258 Flugstunden absolviert. Das Flugzeug wird von zwei CF34-10A von GE Aviation angetrieben und ist für bis zu 98 Passagiere zugelassen.

Bei dem ARJ21-700 handelt es sich um das erste in China entwickelte Verkehrsflugzeug in dieser Größenklasse. Konzeptionell ist die Maschine stark an die MD90 von McDonnell Douglas angelehnt. Die großen Verzögerungen zeigen, dass auch Chinas Industrie nur mit Wasser kocht und mit der Lösung komplexester Aufgaben, wie sie im Flugzeugbau zu meistern sind, nicht so leicht fertig wird. Die Verzögerung beim ARJ21 lässt darauf schließen, dass auch das neue Single Aisle Verkehrsflugzeug C919 vor großen Herausforderungen steht.