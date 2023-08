COMAC kann weitere C919 verkaufen

ABC Financial Leasing Co Ltd hat am Freitag den Kauf von fünfundvierzig C919 Verkehrsflugzeugen bekannt gegeben.

COMAC kann sich über eine weitere Grossbestellung für ihr neues Verkehrsflugzeug erfreuen, die Leasinggesellschaft der Agricultural Bank of China hat fünfundvierzig C919 in Auftrag gegeben. Es handelt sich dabei um den zweiten Grossauftrag für den C919 in diesem Jahr. Die Bank of China hat an der Singapore Airshow im Februar 2012 bereits zwanzig C919 in Auftrag gegeben. COMAC hat für ihren Boeing 737 und A320 Konkurrenten von zwölf Nachfragern bereits 280 Bestellungen entgegennehmen können. China ist bei dem neuen C919 in hohem Mass auf westliche Technologien angewiesen, so wird der Jet mit einem Antrieb von CFM International ausgerüstet sein, auch grosse Teile der Avionik werden durch westliche Unternehmen zugeliefert. Der COMAC C919 soll bereits 2014 zum Erstflug abheben und ab 2016 am Markt verfügbar sein.