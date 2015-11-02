COMAC feiert C919 Roll-Out

COMAC C919 roll-out (Foto: COMAC)

Der chinesische Flugzeugbauer COMAC konnte heute, den 2. November 2015, einen großen Tag feiern, in Shanghai wurde der erste fertiggestellte C919 der Öffentlichkeit vorgestellt.

COMAC will mit dem C919 den beiden großen Boeing und Airbus Konkurrenz machen, der erste Single Aisle Jet in dieser Größenklasse Made in China soll schon bald zum Jungfernflug abheben. In nur sieben Jahren hat COMAC den C919 entwickelt und gebaut, jetzt sind wir gespannt wie es im Flugtestprogramm weiter geht. Laut COMAC soll die Bodenerprobung nun beginnen und der erste Flug soll spätestens im zweiten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Das Flugzeug bietet Platz für 158 Passagiere und soll 4.075 Kilometer weit fliegen können. COMAC hat laut eigenen Angaben bereits 517 Bestellungen von 21 Kunden für den neuen Jet erhalten, dabei sind jedoch auch alle Kaufabsichtserklärungen mit eingerechnet.