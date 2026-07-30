COMAC C919-600 abgehoben

COMAC C919-600 first flight (Foto: COMAC)

Der chinesische Luftfahrtkonzern COMAC ist mit der verkürzten Variante des C919 Verkehrsflugzeugs am 29. Juli 2026 ins Flugtestprogramm gestartet.

Bei dem C919-600 handelt es sich um eine kürzere Variante des neuen Verkehrsflugzeugs aus China. Die Maschine wurde für den Betrieb auf Flughäfen des tibetischen Hochplateaus und anderen Hochgebirgsregionen konzipiert. Der C919-600 startete laut chinesischen Medienberichten vom Flughafen Shanghai Pudong zu seinem Jungfernflug. Der Flug dauerte 1 Stunde und 59 Minuten und erfüllte alle geplanten Testziele. Die C919-600 wird in Zusammenarbeit mit Tibet Airlines entwickelt, sie ist um sechs Rumpfspante von 38,9 Meter auf 35,6 Meter verkürzt worden. Durch diese Massnahme wird das Schmalrumpfflugzeug leichter und wird es einfacher haben, ab hoch gelegenen Flughäfen zu operieren. In der verkürzten C919-600 Version finden 138 bis 160 Passagiere Platz. Tibet Airlines hat 40 Flugzeuge bestellt und bringt bei der Spezialvariante ihr operatives Wissen aus Flügen ab hoch gelegenen Flughäfen mit. Die C919-600 soll ab dem Jahr 2028 ausgeliefert werden.